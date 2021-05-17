今年五專優先免試入學自5月17日起至21日止受理報名，招收對象為國中應屆、非應屆畢業生或具同等學力者。此招生管道計有42所公私立技專校院參與，187個科（組），提供1萬5248個招生名額（含原住民等七類特種生名額）。

技專校院招生委員會聯合會表示，此招生管道，國中應屆畢業生以國中學校集體報名為原則；非應屆畢業生或具同等學力者以個別網路報名辦理。參加之免試生可依志向，採網路選填跨校跨科（組）30個志願，經電腦統一分發放榜。

今年五專優先免試入學採計國中在校「多元學習表現」（含服務學習及競賽）、「技藝優良」、「弱勢身分」、「均衡學習」（包括健康與體育、藝術與人文及綜合活動五學期平均成績）、「國中教育會考」（含寫作測驗）及「志願序」等項目。

技專校院招生委員會聯合會主任王錫福表示：「五專授課均為大學師資，並提供學生學習專業技能的最佳環境，著重培養學生一技之長，畢業即就業。此外，為減輕學生的就學負擔，就讀五專前三年除免學費優惠外，授課師資均為大學講師，提供學生學習專業技能的最佳環境。」

聯合會提醒免試生，如受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，可至110學年度全國五專優先免試入學聯合招生委員會網站（https：／／www.jctv.ntut.edu.tw／u5／）「防疫應變專區」查詢相關資訊，另外110學年度五專優先免試入學招生簡章及報名表也可到上述網站免費下載。諮詢專線，請洽（02）27725333詢問。

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