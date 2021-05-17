台灣本土疫情潰散，確診數屢創新高，今（17日）台股開盤重挫逾500點，不過有網友卻認為本土疫情來到前所未有的高峰，跌500點其實比預期還要少？引起網友們熱議，釣出老手投資者回應，「慢慢殺才最可怕，每天500點，信心直接崩潰。」

台股今開盤以15554.99點開出，並下挫至15262.47點，重挫564.62點，有網友在PTT論壇上發文表示，「雖然融資一堆斷頭，但這跌勢看起來沒有想像中兇，才跌500，看起來真的還好。」引起熱議。

對此，網友紛紛留言回覆，「每天500跌下去，全民信心崩盤」、「慢慢殺才最可怕」、「分批分天跌，這樣更慘，會信心潰散」、「國安基金想護盤當然穩，後面能量不足再開始摔」、「已知利空，大家可能快鈍化了吧」。

除此之外，有人認為，投資者應該要保持冷靜，國外疫情比台灣更嚴重，股市都沒有崩盤，出現「看看國外，台灣人要勇敢一點」、「去年美股也沒有跌啊，別怕」、「每次都這樣，一堆人看跌，結果都漲上去了」、「政府會出手，不會這麼難看」、「大家都看空就不會崩啦」等留言。

台股開盤重挫，但隨後跌幅收斂，截至上午10點48分，下跌375點，暫報15454.09點。有員工確診的4家上市公司包括富邦金、和碩、敬鵬及大立光開盤股價一片慘綠，分別出現4%至9%的跌幅，敬鵬跌最深，跌幅來到9.6%。

(中時新聞網)