新北市議員張志豪助理的家人驚傳確診，傳出該名助理曾出席侯友宜的市長行程，侯友宜今表示，這是很多天以前的事，自己的自主健康監測都沒有問題，請市民放心。

新北市議員張志豪16日晚間在臉書粉絲專業貼文，指他助理的同住家人確定染疫，即日起他個人和團隊立刻進行自主健康管理，明日起服務處暫停服務。

張志豪表示，目前正值疫情嚴峻，他與團隊會用最嚴謹的態度面對疫情，待助理採檢結果出爐後，再評估服務處開放時間，對選民造成不便，還望選民見諒。

(中時 )