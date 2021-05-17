連江縣政府接獲中央流行疫情指揮中心通知，一名確診者5月11日搭機來馬祖，13日搭台馬輪夜航返台，已匡列密切接觸者8人進行居家隔離及採檢，結果今（17日）出爐8人均為陰性。連江縣長劉增應緊急發布8項措施，縣府即日起採異地辦公，呼籲防疫人人有責，停止非必要人際交流互動。

據了解，該名確診者5月11日上午9時25分由松山搭機抵達南竿，陸續前往八八坑道、馬祖酒廠、馬祖天后宮等處觀覽，中午在神辳居婚宴會館用餐，晚餐在香賓餐飲店後入住聖托里尼民宿，縣府已緊急大消毒。

劉增應發布8項措施，一、與確診者案1563路徑軌跡有重疊的軍民，立即進行自主健康管理並停留在家中休息，減少出門。

二、若有公務同仁有重疊者，非緊要工務處理者，請留在家中減少移動。

三、縣府從今（17日）起實施異地辦公。

四、學校盡可能啟動視訊教學，減少非必要的群聚；現階段以防疫優先，非必要之會議與活動全部暫緩，非與防疫有關之會議也暫緩。

五、現值關鍵的1至2周，呼籲防疫人人有責，停止人際交流互動，落實防疫新生活，不需急做篩檢或打疫苗，以落實自主健康管理為優先。

六、各單位針對各自環境空間加強清潔消毒工作，針對人員動線及消毒工作請重新檢視。

七、疫情指揮中心今（17日）起每天下午2時準時召開會議，2時30分發布即時新聞，讓全民知道縣內疫情最新現況。

八、不可隨意私下發佈任何有關疫情的訊息，錯誤訊息不止會誤導大眾，也會打亂指揮中心步調，未來均由疫情指揮中心每天下午統一發布最新訊息與防疫作為。

(中時 )