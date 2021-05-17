桃園市長鄭文燦17日宣布，桃園市國三跟高三明天開始可以不用到校上課，少部分指考學生若有輔導課程，由各校自行處理，他也提到全面停課是在社區警戒第四期，他已請行政院、教育部和中央流行疫情指揮中心根據疫情來判斷，北北基桃是否要全面停課、暑假延後。

鄭文燦指出，新竹縣市和桃園市初步達成共識，針對國三、高三學生明天開始可以不到校上課，他提到，因為學測已經考完，如果少部分指考學生要參加輔導課程，授權各校自行處理，原則上明天可以不用到校上課。

鄭文燦也提到，全面停課是在社區警戒的第四級，但是因應疫情的發展有變化，已請行政院、教育部和中央流行疫情指揮中心，可以積極評估是否採取全面停課、把暑假往後延，中央早上正在討論，市府會尊重中央判斷，將待下午2點中央流行疫情指揮中心針對學校停課部分說明後，桃園市政府會在下午3點補充說明。

(中時 )