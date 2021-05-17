美國共和黨明日之星斯特凡尼克（Elise Stefanik）今天表示，前總統川普仍是黨的領袖，也是贏回選民的「關鍵」。

斯特凡尼克14日獲選為共和黨在聯邦眾議院的第3號人物，這對仍對黨有重要影響力、2024年可能再度出馬角逐總統的川普而言，是一大勝利。

斯特凡尼克取代麗茲．錢尼（Liz Cheney），成為共和黨眾院黨團會議新主席。麗茲．錢尼因批評川普，並駁斥他宣稱2020勝選被民主黨人偷走的錯誤說法，而被拉下台。

36歲的斯特凡尼克告訴福斯財經新聞網（FOX Business）「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）節目，川普是黨的「關鍵」，「他是共和黨的領袖，共和黨領袖由選民決定，而選民仍敬重川普總統的理念，他會是我們2022年贏回眾院的重要一環」。

共和黨人亟欲平息黨內不和，但麗茲．錢尼仍極力捍衛她的「反川」立場。她今天表示，國會一些共和黨人都是因為遭到川普部分極端支持者暴力威脅、而不願支持她，或不願反川、不願對川普有關選舉的錯誤說法表示反對。

麗茲．錢尼告訴美國廣播公司（ABC）「本週」（This Week）節目：「有許多國會議員相當擔心自身安全。」。

「我們的國家如今國會議員投選行為受到影響，因為他們擔心自身安全，他們擔心性命受威脅。」

保守派希望砲口一致準備明年的期中選舉，哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）新民調顯示，多數共和黨人希望黨能對川普展現忠誠，且有8成贊成拔除麗茲．錢尼。

(中央社)