近日國內疫情急遽攀升，不少企業陸續啟動異地辦公與分流上班；然而2020年台灣疫情防控得宜，不少專家反倒擔心台灣企業異地辦公的應變力及生產力無法迎頭趕上其他疫情較為嚴峻的地區。面對今年突如其來的疫情，台灣企業是否已經準備好了？互動資通旗下私有雲溝通協作品牌team+觀察到去年疫情以來有三大轉變，第一，疫情催生各產業加快數位轉型腳步；第二，行動辦公帶動企業對於高效能即時溝通協作的需求大增；第三，異地辦公迫使企業提高資安層級。

【轉變一、疫情催生各產業加快數位轉型腳步】

互動資通觀察所有合作客戶發現，去年因疫情加速數位轉型腳步的企業高達70%，遠距辦公的即時溝通、視訊會議，甚至員工接觸史的調查回報機制，也都運用在企業內部的防疫作戰上。除了提升營運效能、優化管理流程及加速數位化，不少大型企業更將資安防禦與產業專屬的客製需求一併納入規劃。舉例而言，中大型企業的IT投資，從原本的系統建置，轉移到串接原有數位系統、讓員工更有效能的溝通協作，某大型半導體客戶直言，導入team+ 3個月，營運效能提升了20%。

此外，從導入team+的客戶產業別來看，以高科技製造業居首，醫療院所、金融機構與零售服務業也名列前四大產業。醫療院所受疫情影響首當其衝，紛紛導入數位化與行動化提升醫護效能；高資安著稱的多家大型金控也啟動導入。值得關注的是，政府單位也加入這波數位轉型行列，就連中小企業也開始花錢投資來提升行動協作溝通效能，包括營造業、連鎖診所、餐飲業等。

【轉變二、行動辦公帶動高效能即時溝通協作需求大增】

疫情改變全球工作型態，為降低面對面的接觸，零接觸的行動辦公成趨勢，進而帶動高效能即時溝通協作需求。由於行動辦公打破空間與時間限制，運用跨裝置的優勢，讓混合式辦公更加彈性多元。但行動辦公不只是人與人的溝通，還包括系統與人的溝通，要能將即時訊息、視訊會議、網路電話與系統緊密整合。如何更有效能的溝通協作，成為行動辦公的首要挑戰。

此項轉變與team+客戶需求不謀而合，前三大需求分別為行動溝通、視訊會議及API介接第三方系統。以某跨國製造業客戶為例，其事業體涵蓋台灣、大陸及越南，由於各地政府的防疫政策不同，去年疫情一開始，即透過team+進行即時公告布達等相關防疫管理，像每日量體溫，同仁就會利用team+在上班前自行回報外，工廠也會將每日疫情相關資料整理與匯出，讓每個事業體都能因地制宜的彈性控管。

【轉變三、異地辦公迫使企業提高資安層級】

由於居家與分流異地辦公，迫使企業提高資安層級，除了內部溝通的訊息內容與視訊會議的加密保護外，更需強化員工在檔案資料的傳遞與存取上的安全性，team+私有雲的地端架構，資料存放在客戶自行管理的伺服器中，更為安全，是企業決定採用的重要因素。

互動資通指出，透過居家與分流異地辦公，可以幫助企業降低疫情帶來的衝擊。這些已經超前部署並藉由科技建立行動辦公能力的企業，將有更好的應變力及生產力面對這波來勢洶洶的疫情挑戰。

(科技)