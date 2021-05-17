江宏傑近期飽受婚變打擊，在家庭生活中也展現樂觀態度，而錄製的體育競技節目也保持敬業精神，不過在最新的播出內容中，由江宏傑帶領的紅隊，除了隊員吳心緹拿下MVP，隊伍則是面對連敗的窘境，江宏傑看著藝人選手體會運動員的辛苦，讓他昨（10日）晚感性寫下長文，並心疼喊話：「希望大家可以給這些選手們多多支持和鼓勵」。

江宏傑自上個月發文為隊伍打氣後，社群媒體就沒更新，相隔一個月後，江宏傑昨晚則感性寫下長文，他表示，看著藝人選手卯足全力的練習和比賽，讓江宏傑想起他當選手時，也經歷過這樣的過程「每一位專業的運動員都在輸贏中度過，而往往輸的機會一定會比贏得多，一個賽事就只有一個冠軍獎杯」，江宏傑也強調，運動員依舊不會有放棄的念頭。

江宏傑臉書全文。（圖／取材自江宏傑 Chiang Hung-Chieh臉書）

看著藝人選手不放棄、努力練習的拚勁，讓江宏傑感嘆：「每週比賽就算得到不是想要的結果，也一直都在努力的付出」，江宏傑認為，這已遠遠超過勝負，而這也是運動精神的表達。

江宏傑在文中揭露藝人選手體驗運動員的辛苦過程。（圖／本報系資料照片）

江宏傑也揭露藝人選手體驗運動員的辛苦過程「一週要學習並比賽3個全新項目，而且也只有3-4天能訓練」，讓江宏傑很心疼，並向外界喊話：「希望大家可以給這些選手們多多支持和鼓勵」，江宏傑發文釣出隊員吳心緹、蔡昌憲、房思瑜等人留言互相打氣，而擔任節目播報員的蔡尚樺也現身：「小傑是一個恩威並重的好領隊！大家會不放棄繼續努力的」。

(中時新聞網)