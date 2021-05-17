國內疫情爆發，新增確診數一天比一天多，近日不僅指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳擔憂，若確診數不斷飆升，國內僅有的六百七十床負壓隔離病房恐怕不夠用，建議將輕症患者移至集中檢疫所隔離，今天也有專家疾呼，醫學中心立即停止收治輕症患者，所有在篩檢站驗出陽性的個案，此刻都不應該送至醫院。

前疾管局長蘇益仁表示，現在起所有醫學中心都不應該再收新冠肺炎的輕症患者，否則醫療資源很快就會崩潰，新確診的個案，只要是輕症就直接送到集中檢疫所，隔離期間做健康監測，等有血氧濃度過低或發生肺炎時再轉至專責醫院，若發生重症時再轉至醫學中心，這樣才能維護國內醫療量能。

蘇益仁指出，現在有很多醫院外面都設有發燒篩檢站，但以當前的醫療量能，所有被篩出陽性的個案，都不應該進到醫院，而是先送集中檢疫所，新冠肺炎有八成的患者是輕症，只要把這八成都放在醫院外面進行隔離，就能保住大部分的醫療量能。

指揮中心先前公布，集中檢疫所共計四千床，目前僅剩一半的空床數能使用，蘇益仁建議，若接下來連集中檢疫所都不夠用，台灣有很多蚊子館可以拿來當隔離場所，必要時或許可動用軍營、廢棄學校，以及其他可以使用的空間，建立類似大陸方艙的臨時醫院隔離病患。

(中時 )