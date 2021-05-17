在通膨疑慮觸發上周的暴跌行情之後，周日隔夜市場美股主要指數期貨小幅走低。

目前道瓊指數期貨下跌54點或0.16%，標普500指數期貨微跌0.07%，那斯達克100指數期貨微跌0.03%。

特斯拉執行長馬斯克周日在推特上的回覆，引發了對該電動車製造商已經拋售比特幣持有部位的擔憂，受此打擊，稍早前比特幣價格一度重挫8%，跌破4.4萬美元大關。

基於環保考量，上周特斯拉宣布將停止接受客戶以比特幣購車。馬斯克當時表示，特斯拉會繼續持有剩下的比特幣，且一旦比特幣的挖礦活動改採更永續性的能源，特斯拉就會再接受以比特幣付款。

華爾街股市剛結束了瘋狂的一周，在通膨急升的擔憂籠罩下，上周才過了一半，標普500指數就已大跌4%，不過在後半周的反彈帶動下，該指數周線僅收跌1.4%，為3周來首度收黑。

道瓊指數上周收跌1.1%。以科技股為主的那斯達克指數周線跌2.3%，為連跌第4周，反映出在通膨升高恐促使聯準會提前升息的擔憂籠罩下，科技股首當其衝。費城半導體指數周線亦大跌4.2%。

道瓊指數、標普500和那斯達克指數均創下自2月26日以來表現最差的一周。

摩根大通常務董事Nikolaos Panigirtzoglou出具報告指出，上周發生的事，不僅是通膨數據將變得多令人不安的警訊，也是對股票市場的買超情況發出警訊。

根據上周發布的數據，美國4月消費者物價指數（CPI）較去年同期大幅揚升4.2%，創下 2008年以來新高，加劇了投資人對聯準會可能被迫提前縮減寬鬆貨幣政策的擔憂。

本周重要的事件包括聯準會將於周三發布上次的決策會議紀要，可能釋出一些有關央行決策官員如何看待通膨情勢的線索。

此外，第一季財報季即將結束，超過9成的標普500指數成分股已經發布業績，其中，86%的上市公司每股盈餘優於預期，將創下金融數據公司FactSet自2008年開始追?該指數以來的最高比例。

緊接著將由零售巨頭接力，沃爾瑪（Walmart）、家得寶（Home Depot）和梅西百貨（Macy's）將在周二發布業績報告。

(時報資訊)