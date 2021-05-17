因應國內疫情升溫，保瑞(6472)進行風險控管，並宣布提升防疫措施層級，並表示，確保供應鏈的穩定，目前製藥廠運營不受任何影響。

保瑞指出，在工廠管理層面，保瑞以高標準進行廠區的消毒清潔工作與員工的自我衛生管理，同時為避免疫情對供應鏈造成任何影響，已制定風險控管應變計畫，確保供應鏈的穩定。在業務營運層面，避免非必要性面對面聚會與活動，均優先採取線上會議方式，提供客戶相關諮詢服務。

保瑞首季EPS衝至6.18元，後續成長動能仍強，今日股價開高走高，鎖在漲停板282元。保瑞是市場上少數能提供從藥品研發、專利申請、生產(代工)製造、登記、授權、行銷到通路銷售等全方位服務，併購英國上市公司GlaxoSmithKline葛蘭素史克(GSK)加拿大廠後，除了使保瑞打入全球主要大藥廠的供應鏈，業績表現出色，前4月累計營收17.81億，已接近去年全年營收，後續營運表現仍自好。

(時報資訊)