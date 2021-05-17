基隆市昨新增2本土新冠肺炎確診案例，其中一例是本市某國立男高中生，近日網路上瘋傳高中生足跡，其中有許多個人資料，基隆市長林右昌得知後，氣憤下令徹查，基隆市警局科偵隊短時間內逮捕6名散播者，依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》、《個人資料保護法》函送基隆地檢署偵辦。

前天開始，有一張男高中生足跡表格在網上流傳，上頭清楚記載高中生5月份的足跡、親屬關係等資料，更出現病例號碼，林右昌昨舉行記者會時特別指出，現在疫情升溫，網路、社群媒體上有很多假訊息、錯誤訊息不斷散播，非常不道德，這樣的行為已嚴重觸法，他說，市府已搜集相關資料，交由警察單位徹查，並予以重罰，呼籲民眾不要以身試法。

基隆市刑大科偵隊昨天中午接獲通報，追查發現賴姓女子、王姓女子在臉書上散播確診病例的相關個資、病歷與足跡等資料，經衛生局證實為假訊息後，警方將2人通知到案說明，但雙方皆供稱訊息來源是，Line的社區群組，並說是群組其他人員傳送才轉發。

警方向上追查，在70多人群組發現，另名簡姓女子率先在群組發送消息，而她也供稱是在另一個群組收到消息而轉傳，科偵隊徹夜追查，陸續查獲賴女等6名散播者，依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》、《個人資料保護法》函送基隆地檢署偵辦，並將持續向上找出源頭。

基隆市警察局呼籲，確診案例足跡應由中央流行疫情指揮中心或縣市政府統一公布，切勿以訛傳訛，未經查證而散播有關疫情的謠言或不實訊息，得處3年以下有期徒刑、拘役或併科300萬元以下罰金。

(中時 )