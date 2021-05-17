根據中國國家統計局週一公佈數據測算，4月70個大中城市新建商品住宅價格指數年增4.8％，漲勢延續67個月，月升幅擴至0.6％，且漲幅皆為八個月新高。

路透報導，經測算，4月70個大中城市中，新建住宅價格指數月升幅上漲的有62個，持平的有三個，下跌則有五個。

中國指數研究院月初公布百城房價指數顯示，4月百城新建住宅價月升幅為0.23％，略高於3月的0.2％，年增4.05％，3月為4.07％。4月百城二手住宅價格月升幅為0.50％，年增3.58％。

自2018年1月起，國家統計局取消保障性住房銷售價格統計指標，只編發新建商品住宅銷售價格指數，不再編發新建住宅銷售價格指數。

國統局城市司首席統計師繩國慶表示，據測算，4月份4個一線城市新建商品住宅銷售價格月升幅為0.6％，升幅比3月擴大0.2個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別升0.6％、0.3％、1.1％和0.5％。二手住宅銷售價格月升幅為0.8％，漲幅比3月回落0.2個百分點。

(工商 )