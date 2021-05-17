新加坡企業發展局17日公布4月非石油出口年增6％，只有市場預估12％的一半幅度，也明顯低於3月的年增11.9％。主要是對歐美日等主要市場的出口均呈現惡化所拖累。

4月的電子產品出口年增10.9％，跟3月份年增24.4％相較是腰斬逾半。非電子產品的4月出口年增4.7％，增幅也只有3月份年增9.2％的一半。

在4月非電子產品出口項目裡，化學原料出口飆增104.6％表現最強，石化產品大增63.3％，特殊機械也成長54.3％。但藥品出口卻年跌40.9％。

對外出口呈下跌的主要市場裡，對美國的4月出口年跌幅度，從3月的19.8％惡化至42.3％。對歐盟出口從年增31.6％逆轉為年跌30.2％。對日本出口從年跌28.7％擴大至年跌33.2％。

在對外出口呈現成長的市場裡，對馬來西亞的4月出口年增幅度，從3月46.9％擴大至57.1％。對中國大陸出口從46.4％擴大至55.5％。對香港是從年跌13.1％扭轉為年增30.9％。儘管如此，但對新加坡整體出口表現沒有明顯幫助。

(工商 )