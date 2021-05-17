因應國內疫情升溫，保瑞（6472）除持續執行企業永續運作計劃（Business Continuity Plan），全面性的檢視疫情可能帶來的影響，進行風險控管，並宣布提升防疫措施層級，目前總公司與工廠人員同步採取分流制，每日填寫線上防疫問卷，落實自主健康管理，同時針對人員進出嚴格管制，暫停外賓訪客進入公司，以降低傳染風險。

保瑞表示，目前製藥廠運營不受任何影響，將秉持企業責任，以更高的標準與穩健的行動，積極面對疫情的發展。

保瑞指出，在工廠管理層面，保瑞以高標準進行廠區的消毒清潔工作與員工的自我衛生管理，同時為避免疫情對供應鏈造成任何影響，已制定風險控管之應變計畫，確保供應鏈的穩定。在業務營運層面，避免非必要性面對面之聚會與活動，均優先採取線上會議方式，提供客戶相關諮詢服務。

行政管理層面，公司與工廠人員已進行分流管理，並啟動居家上班制度；此外，暫停所有來賓進入公司，會議均採取遠端網路會議模式進行，同時定期提供員工最新的防疫資訊，確保同仁與其家人們的健康，另列相關防疫措施如下：

． 公司與各廠區依規定，採分組、分區上班管制或居家上班。

． 人員進出實施分層分流管理，並執行入廠管制，有症狀者避免進入，並需全程配戴口罩。

． 禁止一般訪客及供應商等非必要性人員與來賓入廠區，並減少跨廠區人員流動。

． 禁止五人以上集會，開會均優先採取視訊會議方式。

． 停辦聚會性會議與活動，並暫停開放健身房等相關場館與設施。

． 員工餐廳暫停開放式自助餐飲服務，改以便當餐盒為主。

(工商 )