媒體報導，美國電信巨擘AT&T最快可能會在明天宣布，將旗下的華納媒體（WarnerMedia）與競爭同業探索（Discovery）合併。

華納媒體目前擁有美國有線電視新聞網（CNN）與美國有線頻道HBO；若與Discovery合併交易成真，可創造出一家能與網飛（Netflix）和迪士尼+（Disney+）競爭的媒體巨擘。在疫情期間，這兩家公司的訂戶激增。

根據CNBC報導，整合之後的新公司將屬AT&T與Discovery旗下，但目前並未發布相關細節。

法新社引述美國媒體報導，熟悉內情的消息人士指出，最快可望本週宣布這項交易。

法新社聯繫AT&T、華納媒體與Discovery，但截至今天傍晚前都未獲回覆。

AT&T於2018年以800億美元買下時代華納（Time Warner），之後改名華納媒體，旗下擁有HBO、華納兄弟影業（Warner Bros. studios）以及CNN等有線頻道。

迪士尼集團的串流平台今年1月至3日成長走緩，令投資人大為苦惱，集團上週股價重挫。

根據Discovery官網，全球220個國家都有探索頻道。

華納媒體在2020年淨銷售額為304億美元，Discovery的同期淨銷售額則為107億美元。

(中央社)