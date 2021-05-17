台灣新冠本土確診數連日破百，雙北連入三級警戒，如今高中以下更是宣布全面停課，全力防堵疫情再惡化，而不只台灣的疫情如此嚴重，日本第4波疫情持續攀升，全境有半數地區呈現爆炸性感染擴大，新增確診數連續多日破6千人，情況危急到政府頒布疫情期間緊急禁令，不料「超兇女主播」鷲見玲奈竟被拍到機師男友泡居酒屋到深夜還跟旁人笑鬧，不甩防疫被罵爆。

前東京電視台美女主播鷲見玲奈，靠著甜美外型與清新形象成為當家主播，原本很受民眾喜愛，不料前年誤傳跟同為主播的增田和在KTV偷情，因為搞不倫戀被公司勒令停工，雖事後證實不倫戀非事實，但形象已然受挫難以挽回，她約滿離開電視台，跟另一間經紀公司簽了約，正式轉戰演藝圈，竟相當成功，工作邀約比之前還要多。

正當外界認為鷲見玲奈的事業有望回到高峰時，她又在疫情期間爆發爭議，女神日前就被日本雜誌報導有個穩交3年的機師男友，2人有計畫結婚，也已見過雙方家長，而最近因為航班減少，小倆口多了很多時間相處，就被拍到去居酒屋開心吃喝，吃飽後更在深夜在外頭悠閒逛大街，完全將防疫拋諸腦後。

事實上，日本疫情非常嚴峻，包含東京等地都宣布進入緊急狀態，餐廳部分只能營業到晚間8點，但該居酒屋打烊後，鷲見玲奈還逗留其中，並跟鄰桌食客開心談笑，一直到深夜11點多才離開，女神這行為立刻被譙爆，而眼見輿論越演越烈，鷲見玲奈前天(5/15)已在IG貼出全白畫面，對於粗心的行為道歉，未來的生活跟行為會審慎評估，戒慎恐懼，絕不再犯。

(中時新聞網)