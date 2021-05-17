連江縣政府接獲中央流行疫情指揮中心通知，一名確診者5月11日搭機來馬，13日台馬輪夜航返台，已匡列密切接觸者8人進行居家隔離及採檢，結果今（17日）出爐8人均為陰性。民進黨連江縣黨部主委李問表示，已超過30家民宿業者宣布5月28日前全額退費，而且持續增加中。

李問表示，疫情升級，減少不必要交通移動，呼籲民眾暫緩來馬祖遊玩行程，危機解除後再相聚！馬祖旅遊業者也為大家的健康著想，目前已超過30家民宿業者業者，公開宣布5月28日前全額退費，而且持續增加中。

旅行團目前也已採取「只出不進」，避免疫情傳播。立榮航空也宣布退票免手續費，相關訊息可到官網查詢。

李問表示，馬祖很小，醫療資源和能量有限，如果疫情擴散將無法負荷。前幾天，一名在外地確診的旅客，經調查上周足跡曾經到訪馬祖，目前相關單位也根據個案足跡積極消毒處理中，嚴陣以待。

李問強調，現在是關鍵的時刻，希望大家同心協力：減少移動、避免群聚，全力斬斷病毒傳染鏈。發揮「同島一命，堅持到底」的團結精神。

(中時 )