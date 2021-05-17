疫情近日進入白熱化，不少網紅名人都發文呼籲民眾落實防疫，沒事盡量別出門，網紅「小哥哥艾理」也發文宣導要大家一起團結，卻被發現他跑到夜店開趴狂歡，引起網友群起砲轟，對此，小哥哥艾理也親上火線滅火，發文道歉也澄清，那是政府宣布第三級前的活動。

小哥哥艾理在疫情爆發後，2度發文鼓勵民眾，「全台疫情升溫，各個產業商家勢必會越來越辛苦，希望大家能團結、共同面對這一波，台灣加油！」更呼籲網友別在網路上散播仇恨，「隨著本土案例的增加，大量的疫情新聞在媒體出現，滿滿的負面能量帶來了恐慌，有人生氣、有人開始瘋狂囤貨、有人工作全暫停」。

小哥哥艾理認為這麼做對疫情並沒有正面影響，「大家就好好配合政府的政策好好防疫，我們大家一起團結度過這一關好嗎，大家要一起加油」，貼文一出立刻遭網友打臉：「那你還跑去夜店空幹？」原來他不但14日到夜店狂歡，現場人山人海，卻沒有一個人有戴口罩，他更摟著一名女子激情擁吻。

對此，小哥哥艾理急忙發文回應，「5月14日那場在高雄的活動，全權聽從主辦方及政府機關的公告，高雄市是在隔天也就是5月15日宣布八大行業暫停營業」，指出自己早已取消所有活動和通告，強調自己絕對沒有說一套做不套，「我做錯的地方，一定虛心修正、改善，也謝謝大家的指教跟關心」。

(中時新聞網)