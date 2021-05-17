That's that Dame range pic.twitter.com/6xHb4QXk8r — Portland Trail Blazers (@trailblazers) May 17, 2021

就算不想在季後賽首輪遇上湖人，金塊這次也「放」得太難看了吧！擺明不想贏球護送湖人成為西區第6的金塊，先發主力幾乎都只打了上半場，最後如願以116比132慘遭地主拓荒者修理，拓荒者確定搶到西區第6種子，將跟金塊在季後賽首輪碰頭，湖人將在附加賽跟勇士對決。

儘管金塊仍排出約基奇、麥克波特、阿隆戈登等主力先發上場，卻從首節看起來就不太想贏的模樣，竟讓拓荒者首節狂轟43分，金塊轉眼落後到21分之多，儘管來到次節稍有起色，打完上半場，拓荒者仍以72比55大幅領先作客的金塊。

來到第3節，金塊「做」得更明顯，先發除了小瑞弗斯，約基奇、麥克波特、阿隆戈登與卡帕佐等人都沒上場，擺明就是想用替補陣容打完剩餘比賽，拱手提前把勝利讓給拓荒者，拓荒者當然毫不客氣，續用主力擴大領先差距到25分以上。

金塊總教練麥克馬龍賽前還放話，「我們沒有在躲避任何人，或是表達我們想跟哪隊對戰，當你開始做這些事，很多東西都要到位。」結果金塊仍用這種接近沒品方式「挑」對手，只能說聯盟本季制定附加賽的「美意」，完全都被金塊給弄臭了。

(中時 )