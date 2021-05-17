泰博（4736）17日宣布，透過「財團法人福爾關懷基金會」將其所生產的威創新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑捐贈共五萬五千劑給台北市政府及新北市政府，台大總醫院及台大癌症中心醫院三千劑，希望能在此波疫情蔓延之際，共同協助抗疫。

泰博表示，該公司建置有全台灣最高產能的抗原試劑生產線，目前每月可以足量供應國內300-500萬劑。必要時可以增產到一千萬劑，能夠滿足國內防疫市場的充分需求。

營運表現耀眼的泰博，今年第一季EPS交出5.06元的佳績。公司表示，旗下抗原快篩試劑為全自動化生產，能確保靈敏度及專一性維持高度一致的品質，優於台灣其他採用的半自動或手工產線，容易因半自動或手工生產，而有品質浮動的缺點。

另外，泰博採用卡匣式設計，相較於非卡匣裸片，使用上有不易受潮，無交叉污染風險，使用便利等特性。國際大廠如亞培，羅氏藥廠的抗原試劑亦均採用卡匣設計。

目前泰博科技的新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑已經取得歐盟、印度、土耳其、泰國、菲律賓及德國BefArm等各國家的認證，能有效快速針對變異病毒進行篩檢，成功達到防疫效果。

(工商 )