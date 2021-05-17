台灣疫情增溫，不少縣市防疫升級至第3級，雙北市也在稍早之前宣布停課。在疫情高漲之下，外食風險增高，宅食經濟再度擄獲消費者的心，各大賣場都湧現搶購泡麵、罐頭的人潮，食品類股中，今日由愛之味(1217)擔任衝鋒大將，鎖在漲停板，味王(1203)逼近漲停，宏亞(1236)及泰山(1218)多檔揚升。

仔細觀察味王2020年上半年，受到疫情突發影響，速食麵、即食調理包等快餐類產品銷售量及營業額皆衝高，也拉動去年上半年度的獲利增加。2021年5月台灣的疫情風暴，消費者對快餐類產產品需求度再度拉升，將有利味王的營運表現。味王首季營業收入14.9億元，稅前淨利2.94億元，本期淨利2.16億元，歸屬於母公司業主淨利1.3億元，基本每股盈餘0.55元。

氣溫漸漸升高，對飲料的需求度也增強，黑松茶花綠茶首季業績年增達20%，黑松表示，疫情改變了消費者的飲食習慣，現代人更追求吃的安心、健康，據市調公司PrecedenceResearch預計，全球機能性食品市場以年均複合成長率7.5%快速增長，2027年可望達3,090億美元。5月本土疫情雖然出現，但是，在氣溫炎熱之下，市場需求度仍在。

疫情風險高，宅在家零食銷售龐大商機，聯華食休閒食品占營收比重約達5成，盤中強漲6%以上，聯華食主要產品在台灣市場占有率，海苔類60%、堅果類70%、鮮食類40%、休閒食品類20%、沖調類5%。首季營收、獲利均創同期新高，稅後淨利1.88億元、年增91.16％；單季EPS達1.02元。

(時報資訊)