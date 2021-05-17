聯詠(3034)第二季營運持續位於高峰，法人甚至樂觀看好，「將會是聯詠有史以來獲利最好的一季」，聯詠今開低後震盪拉高，一度翻紅上揚，股價最高達491元，站5日線，惟其後在大盤跌幅擴大下，聯詠亦再度翻黑，但跌幅依舊相對大盤具有支撐。

聯詠4月營收110.84億元，月增加16.3%、年增加69.4%，已經連續第四個月創下歷史新高，主要是受惠產品線強勢成長，聯詠第二季各產品線的出貨數量預估比第一季略微增加，但會持續針對客戶漲價；以新台幣匯率1美元兌新台幣28元計算，聯詠預估第二季營收介於330~340億元，毛利率介於45%~48%，營業費用率在15.5%左右，營業利益率介於29.5%~32.5%間，法人樂觀預估，聯詠第二季每股獲利將逾13元，將會是聯詠有史以來獲利最好的一季。

半導體產能持續緊張，預計該狀況將持續到至少明年為止，業界也預期，明顯的8吋產能增加甚至要等到2023年，聯詠也預期到今年底前都是供應吃緊的狀況，而下半年拿到聯電(2303)體系的晶圓代工產能會比上半年微幅增加，但依舊無法滿足，另外，合肥晶合2021年底將開出12吋廠月產能6萬片，聯詠也認為其將不至於全數投入DDIC的生產，聯詠也在近期與聯電商討2022年的產能，預期能增加的產能也有限。

聯詠也持續投入積極研發，聯詠在去年研發費用亦衝破百億元關卡，年成長幅度突破兩成，預計今年的研發費用可望持續創高，且隨著蘋果推出Mini LED裝置，聯詠將全力衝刺OLED整合觸控暨驅動IC(TDDI)及Mini LED市場，推動營運持續穩健成長。

根據研調機構TrendForce估計，2022年mini-LED價格競爭力將勝過OLED，2024年產值預計達到42億美元，隨著蘋果mini-LED背光產品的問世，mini-LED對於顯示器的影響與變革將迅速鋪天蓋地而來。

(時報資訊)