因美國4月份零售銷售數據平平，加上美元整體疲弱，以及美國公債殖利率下滑，提振黃金吸引力，進而支撐金價續刷3個多月高點，另外白銀漲逾1%；截至台北時間5月17日上午11點10分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

6月黃金上漲12.6美元，報每盎司1850.7美元。

7月白銀上漲0.36美元，報每盎司27.725美元。

7月白金上漲11.5美元，報每盎司1234.3美元。

6月鈀金下跌0.6美元，報每盎司2894美元。(商品行情網)

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(時報資訊)

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