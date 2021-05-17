《商情》黃金亞洲電子盤續刷3個月高點 11:262021/05/17 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美國4月份零售銷售數據平平，加上美元整體疲弱，以及美國公債殖利率下滑，提振黃金吸引力，進而支撐金價續刷3個多月高點，另外白銀漲逾1%；截至台北時間5月17日上午11點10分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 6月黃金上漲12.6美元，報每盎司1850.7美元。 7月白銀上漲0.36美元，報每盎司27.725美元。 7月白金上漲11.5美元，報每盎司1234.3美元。 6月鈀金下跌0.6美元，報每盎司2894美元。(商品行情網) 《國際油價》原油亞洲電子盤續揚 《其他電子》漢唐董事改選 ISS挺公司派 (時報資訊) #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #續刷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融》疫情緊張 壽險業啟動應變機制 08:022021/05/17 財經 趙傳上海2棟房 換自由身續追夢 04:102021/05/17 娛樂新聞 《台北股市》台股產業基本面佳 金管會信心喊話 07:452021/05/17 財經 1分鐘讀財經》政府全面備戰 護盤國家隊待命 力擋今股匯雙殺 08:272021/05/17 財經 《商情》避險需求增 紐約期金登3個月高點 10:012021/05/17 財經 《基金》統一ICE FactSet亞洲半導體淨報酬指數 准發ETN 09:102021/05/17 財經 《金融》雙北三級警戒 電子投票出席股東會助防疫 07:452021/05/17 財經 《類股》疫情再升溫 觀光股指探半年低點 11:432021/05/17 財經 《台北股市》上下「疫」條心 台股拚否極泰來 10:522021/05/17 財經 《櫃買市場》早盤虛累累 櫃買喊話：上櫃基本面佳 10:012021/05/17 財經 台塑集團3,884億 電子大布局 04:102021/05/17 產業．科技 財經熱門新聞 散戶明先逃命？手上有這2種股票先砍 抄底股曝光 - 財經 財部宣布4月四大稅目 繳納期限全面展延至5／31 - 財經 不斷更新》台股再殺一波 午盤跌逾600點 逾200檔跌停 - 財經 新一波紓困 八大行庫5,000億銀彈上膛 - 財經要聞 - 工商時報 確診人數暴增 防疫保單詢問度熱 隔離最高賠5萬 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。