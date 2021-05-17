本土疫情爆增，宅經濟發燒，加上雙北宣布高中以下停課至5月28日，文創類股中，遊戲族群逆勢大漲，網龍(3083)、華義(3086)、宇峻(3546)、辣椒(4946)、智冠(5478)、大宇資(6111)、橘子(6180)及弘煜科(6482)全部登上漲停價位；遠距教學題材，三貝德(8489)線上數位教學夯，亦帶動股價漲停表現。

由於學生染疫，擔心疫情擴散，原本高三、國三學生可請假，今天盤中宣布擴大高三以下停課，採取遠距教學，遊戲族群今天漲翻天，不管由沒有新遊戲上市，題材激勵引爆買盤進駐，暑假旺季的期待也提前發酵。

目前觀察，國內第2季的新遊戲，主要有遊戲新幹線與弘煜聯合發行的戰棋新作《風色幻想SP手機版》，目前已經啟動事前登錄。橘子除了《新楓之谷》、《天堂M》將推出改版內容，預計有1～2款新品上市。辣椒《全民打棒球REMASTERED》將於5～6月舉辦首次線上電競賽，增加玩家回流。

雙北宣布停課不停學，遠距教學需求熱，三貝德今天早衝上漲停價位。該公司4月合併營收1.09億元，年減1.92％，累計前4月營收4.55億元，年減4.62％，停課遠距教學有望對線上課程帶來正面效益。

(時報資訊)