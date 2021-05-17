LED大廠富采投控(3714)第一季毛利率回升至1成之上，第一季每股虧損大幅縮減至0.38元，第二季隨著Mini LED出貨放量，公司力拚本季獲利，股價逆勢上揚。

富采投控上周五公布財報並舉行法說會。富采第一季延續旺季表現，營收68.79億元，季增1.1%；毛利率13.7%，季增6.2個百分點；營損率4.8%，較去年第四季營損率18.1%大幅改善；淨損2.6億元，每股淨損0.38元。富采表示，Mini LED產品第一季已開始陸續量產出貨，帶動第一季淡季不淡，營收持續走揚。

展望第二季，隨著Mini LED持續放量出貨，加上高階應用產品持續拉升，公司預期，單季要獲利「蠻有機會」。此外，上半年紅光產能均滿載，下半年也將擴增高階四元產能，第四季起貢獻營收。

富采將逐步提升高階產品比重，近來包括車用、感測等高階應用持續成長，加上Mini LED出貨動能提升，第二季營收可望明顯增加，毛利率也會持續向上，單季有機會達到獲利表現。

富采目前Mini LED年產能達4吋100萬片，約可生產1000萬台Mini LED應用裝置。預計第二季單月滿載，第三季整季全滿，第四季也會延續稼動率高的情況。全年Mini LED產能利用率將維持高檔，營收占比將逐月、逐季成長，全年營收占比可望達30%。

富采也指出，第一季以來至第二季，車用、感測及植物照明等需求強勁，紅光產能均滿載，藍光、封裝模組也維持高產能利用率水準；下半年將擴增高階四元(紅黃橙光)產能，預期最快第四季開始貢獻營收。

(時報資訊)