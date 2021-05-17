桃園市長鄭文燦17日在防疫會議中宣布，桃園2大遊樂場龍潭小人國和青埔Xpark水族館分別於今日上午和下午起停業至5月28日，天幕球場因常常有年輕朋友群聚，晚上不開燈、停止使用，市府則採彈性2小時上下班，外送業者禁入市府。

鄭文燦表示，桃園2大遊樂場，一個是青埔Xpark水族館、一個是龍潭小人國，原已配合管制政策，縮小規模、減少群聚跟人流，經市府協調以後，決定今天開始停業到5月28日，小人國已經在早上執行，Xpark水族館會在下午執行，協力廠商則授權2業者自己處理。

面對桃園區長陳玉明反映戶外籃球場晚上打球者眾，且觀察都沒有戴口罩，擔憂容易引起群聚，請示是否能把燈關掉，衛生局長王文彥則提到，群聚打籃球若沒戴口罩就可開罰。

鄭文燦當場宣布，市立的體育場館，室內都已經關閉，戶外型也要強制戴口罩，不過因為天幕球場晚間常常有年輕朋友群聚，為避免群聚，天幕球場晚上不開燈、停止使用，要求各廠區貼好公告，他也不諱言天幕球場多在公園，公園是否封閉又是另一個層面問題，因此執行上先透過晚上不開燈避免群聚。

鄭文燦也提到，針對彈性上下班時間，住雙北和基隆的公務員是2個半小時的彈性上下班，彈性上班時間從7時30分至10時、下班時間配合調整為16時30分至19時，一般同仁則維持和中央同步為2個小時，7時30分至9時30分、16時30分至18時30分。中午他也指示人事處用餐分流，採12時至13時一組、12時30分至13時30分一組不同時段。外送業者、外送人員一律不進市府，會在府外設置外送區。

鄭文燦也強調，娃娃機的店面沒有辦法落實實聯制，晚間常常有人流聚集，因此昨天已宣布停止營業、裁示納入21個停業項目之中，目前桃園有1068家的娃娃機店面，陸續執行，因為有少部分負責人聯絡不上，但經發局和警察局一定會在很短的時間內完成。他也呼籲21種類別的營業場所要全面配合，一但化明為暗或是違法營業，一律從重處分移送法辦，「請不要挑戰停止營業的決定！」

(中時 )