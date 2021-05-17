英超利物浦門將阿里森(Alisson Becker)17日在傷停補時神奇攻進了致勝一球，幫助球隊以2比1險勝西布朗。阿里森同時成為利物浦129年隊史以來，首位在正式比賽進球的守門員！「紅軍」利物浦現在聯賽排名第5，在下季歐冠聯賽的4個名額爭奪戰中命懸一線，阿里森這球也暫時保住他們晉級的最後希望。

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Experience 5 minutes 33 seconds of unbridled joy with every angle of @Alissonbecker's goal... pic.twitter.com/QlgWJQ9QcA — Liverpool FC (@LFC) May 16, 2021

比賽第95分鐘雙方1比1平手，利物浦亞歷山大阿諾德(Trent Alexander-Arnold)開角球，這是最後一波進攻，所以門將阿里森也到前面助陣。這球直接開到球門正前方，也就是在阿里森正前方，他一記頭槌即從右邊破網！

這球集重要性、歷史性、戲劇性於一身，阿里森賽說：「我看到球要來了，我只是想卡個好位置幫助隊友，沒有人守我，我很幸運，這種事是無法解釋的。」

阿里森191公分的身高在此時發揮作用，身為守門員，阿里森穿著與隊友不同顏色的球衣，而且是最後一刻才出現，讓西布朗的門將與球員猝不及防，看到這球破門他們都愣住了。來自巴西的阿里森在今年2月喪父，讓這球增添些許悲壯氣息。「我希望父親在這裡親眼看見，但我知道他正在上帝旁邊看著這球喝采。」他還開玩笑說：「希望不必每場都需要我來得分。」

英超史上只有6位門將進球得分，其中只有阿里森是以頭槌方式破門。擋了多年的球，這也是阿里森職業生涯首顆進球。利物浦目前18勝9敗9和，落後第4名的切爾西1分積分。

(中時新聞網)