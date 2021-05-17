台北市萬華區因為阿公店女侍傳確診，已成染疫重災區，連轄區內的萬華警分局警員，也成確診者的接觸者。據了解，該分局一名偵查隊警員，上周四（13日）曾為一名確診者製作筆錄，經北市衛生局昨天通知，該名警員已到篩檢站進行快篩，初篩為陰性，目前在家自主隔離14天，警分局整棟建築物包括偵查隊在內，已進行全面消毒。

萬華警分局昨（16日）天接獲北市衛生局通知，一名涉案的民眾自行前往檢疫站快篩後確診，警方緊急調閱監視器後發現，這名確診者13日中午因涉犯刑案，遭該分局偵查隊在所內製作筆錄約半小時，而製作筆錄的人，是一名派出所借調支援偵查隊的20多歲警員，該名警員昨天得知消息立即到篩檢站進行快篩，第一篩為陰性，目前已自主隔離14天，分局高層嚇得不敢置信，整棟大樓隨即進行大消毒，也把偵查隊警員分散到分局4、5、9樓分流辦公。

據了解，經確診的40多歲男子，因打架涉及傷害案，本月13日前往萬華分局製作筆錄，由於當天尚未啟動異地辦公，男子在分局4樓偵訊室製作筆錄，從10點應訊到10點40分後離去，男子全程皆有佩帶口罩。

萬華分局16日接獲衛生局通報，指稱該民眾自行到快篩站採檢，並自述曾到過萬華分局製作筆錄，據密切接觸的僅偵查佐1人，而衛生局並未將製作筆錄的偵查佐列為居家隔離對象，但分局表示，以謹慎的態度對待已經請陳員休假。

萬華警分局表示，自5月15日開始，已經啟用戶外偵訊室，未來也會加強第一線同仁防護，確保同仁健康，現仍未有員警因執行勤務而確診。同仁則表示，考量與確診者密切接觸後，大家也會怕他，而他自己看到別人怕他，也會不舒服，乾脆以自己的補休假，待在家裡休息14天。

(中時 )