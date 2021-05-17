台灣疫情嚴峻，不少大專院校皆傳出有學生確診。中國文化大學稍早於臉書表示，昨（16）日晚間7點多，接獲衛生單位通報，一名學生篩檢結果陽性，為保護全校師生健康，決定慎重因應。今上午進行全面性消毒，目前已掌握該生在校活動情形，並通知曾與該生有足跡重疊者須進行自主健康管理。

文化大學長徐興慶在臉書指出，昨晚7時許接獲通報，因此立即召開緊急應變會議，同時配合衛生單位進行必要防疫措施，包括今天上午進行全面消毒、掌握該生在校活動情形，並通知曾與該生有足跡重疊者須進行自主健康管理。

文化大學稍早在臉書發出公告。（圖／翻攝自文化大學臉書）

經查後，該名同學為通勤學生，並未住宿校內外宿舍，學校也已與該生取得聯繫，除掌握其在校內活動軌跡，並已陸續通知與該生足跡重疊的相關老師及同學，在家做好自主健康管理，已於日前宣布從今日起進行遠距上課，為確保全校師生的學習環境安全無虞，今天將進行全校及宿舍大消毒。

(中時新聞網)