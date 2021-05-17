台北市議員游淑慧日前接獲民眾陳請，有確診者在家中等不到救護車，台北市病房調度出現困難，而目前也正在陸續調度中，游淑慧建議，可以把一般病房改制成專責病房，擴大收至能量；游也痛批，這只是第一波爆發，卻都沒有病房，那本土確診案離持續新增又該怎麼辦？聽到消息後也非常錯愕，現在就是把底牌掀開來的時候。

游淑慧指出，與衛生局連繫後得知，指揮中心收治政策有調整，希望輕症或無症狀的民眾可在家「居家護理」，但病患和同住家人、社區，都會帶來恐慌跟壓力，病患也不知道如何自我護理，可能會因為心裡況聚，產生症狀。

游淑慧建議，醫療院所如暫時無法收治，也要單獨安治他們，台北市可以運用像是公訓中心有職務宿舍、北投學園宿舍設備也很良好，都是公有房舍，把整棟先拿來做為讓無症狀或輕症患者入住，同時進駐醫療人員，隨時照顧他們的健康狀況，等於還是把確診病患跟社區隔離開，又可以被照顧慢慢恢復，就可以多收治幾百人。

游淑慧痛批，現在疫情爆發才幾天，病房量能就嚴重不足，非常錯愕，牌掀開來，就知道底牌有多少，現在就是慢慢把底牌掀開來的時候，之前說的超前部署就已經面臨考驗。

此外，游淑慧提到，陽性率達到10％很恐怖，等於是美國疫情高峰，雖然現在只有萬華，但要加大去篩檢，把黑數找出來，快篩方式有很多，像是血清抗原測試，10分鐘就會知道了，為何只能賣到國外，衛福部為何不開放讓民眾自行去檢疫，除了萬華區，也有文山區的民眾希望能有快篩站。

游淑慧說，衛福部擔心大量篩檢會有偽陰性的問題，或者陰性以後就不注意的問題，但偽陰性的狀況比例很少，且民眾得知陰性後，大家就會做好防疫工作，對抗傳染病，只有2種方法，就是找出潛在所有傳染鏈和斷開傳染鏈，在疫苗還沒普及前只有這種方法，而不是控制篩檢能量，這些對防疫沒有幫助。

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(中時 )