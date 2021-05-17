農委會指出，日前國內發生新冠肺炎社區感染案例，自從5月11日防疫警戒升為第二級以來，電商農業生鮮食材的銷售額約成長50％，而5月12日本土案例大幅增加，當日冷凍產品如水餃、Pizza主餐類，以及調味好的豬排、雞腿排類訂單即成長近3倍，至於保存期較長的米、麵、罐頭等也約成長30％。

農委會強調，由於疫情持續升溫，網購或外送新鮮農產品及加工食品的訂單不斷增加，農委會已聯繫電商業者盤點供貨狀況，並積極媒合電商與青農、專業農、農會、合作社等供貨單位，以擴大供應數量，同時也持續與量販超市及外送業者合作，以確保農產食品供應無虞。

農委會表示，2020年新冠肺炎疫情爆發後，電商成為少數逆勢成長的產業，因此立即結合國內農業電商業者舉辦「台灣農產嘉年華」網路購物活動，透過辦理共同行銷，以及提供消費者回饋與電商銷售獎勵等措施，促進國內民眾透過電商渠道採購農產食品的消費習慣。

農委會指出，包括當季美味、可即食、方便料理、具營養價值可提升抵抗力等品項，受到消費者的高度青睞，例如國產溯源水果、舒肥雞胸肉、石斑魚、毛豆、水餃、滴雞精、雞腿排、蔬果箱等，2020年疫情爆發後都獲得非常好的網路銷售成績。

(工商 )