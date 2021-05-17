疫情延燒至今，全台數家遊樂園已於粉絲專頁公告暫停營業，新北市烏來區的雲仙樂園、桃園的Xpark、新竹的六福村主題遊樂園、高雄的義大遊樂世界均採休館措施，未來視疫情及政策滾動式調整開放時間。

「雲仙樂園」屬指揮中心規定8大類場域之觀展觀賽之遊樂園，為配合政府防疫，行政院自宣布雙北提升至3級疫情警戒，已於5月15日下午4點起至5月28日暫停營業。

雲仙樂園於臉書粉絲專頁公告，5月15日起至5月28日暫停營業。（雲仙樂園提供）

Xpark今發新聞稿表示，與桃園市政府攜手共同努力築起防疫防線，自即（17）日起15點起至5月28日止，暫停開放入館參觀；桃園市升至準三級防疫警戒，因應疫情升溫，市內活動中心、文化場館等均採休館措施，而Xpark位於高鐵及捷運站旁，為提供安全安心的遊憩體驗為目標，休館期間館內生物將持續由專人照護，未來將視疫情及政策滾動式調整開放時間。

六福村主題遊樂園於臉書粉絲專頁公告，今日起至5月21日樂園全園區休園、進行全面性消毒，同時規畫年度大型設備維護保養。全台防疫升級，義大遊樂世界表示，面對疫情更持續嚴正以待，要讓遊客玩得開心又安心；為配合政府防疫政策，已於昨（16日）起樂園室內不開放，自今日起至5月21日樂園全園區休園、義大摩天輪維持正常營運。

六福村主題遊樂園於今（17日）起至5月21日樂園全園區休園、進行全面性消毒。（摘自六福村主題遊樂園臉書粉絲專頁）

義大遊樂世界表示，自今（17日）起至5月21日樂園全園區休園。（摘自義大遊樂世界臉書粉絲專頁）

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(中時 )