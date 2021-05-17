國內疫情嚴重惡化，雙北升為第三級警戒，台北市長柯文哲坦言「今天確診比昨天多」，宣布高中以下停課，為避免12歲以下學童無人照顧，家長可請家庭照顧假，若雇主不給假，最高可罰30萬。

柯文哲表示，北市府一早先宣布高中以下停課，目的就是希望給時間讓大家準備。他坦言高中生可能還好，但托嬰、托幼、小學確實有點問題，這部分家長就是要請「家庭照顧假」。

教育局長曾燦金表示，受到影響的中小學有285所、幼兒園691間、補習班2593間、安親班109間，影響學生高達33萬4千多人。社會局表示，保母總計6168位，影響0至6歲幼童超過1.2萬人。

勞動局表示，家中若有12歲以下的孩子，或身心障礙的孩子，家長可以請家庭照顧假，若雇主沒有給假的話，可罰2萬至30萬元，而近期因應疫情，市府將從嚴考量是否提高裁罰額度。

勞動局呼籲，除了家庭照顧假，還有防疫照顧假，雇主皆需依規定要給假，而以上這兩個假皆不給薪也不計入考績。

(中時 )