King Dimes 🚫👀 pic.twitter.com/NrgJsgVMt0 — Los Angeles Lakers (@Lakers) May 17, 2021

衛冕軍湖人還是落到要打附加賽的尷尬地步了！17日依舊排出豪華先發陣容面對鵜鶘的湖人，靠著「小皇帝」詹姆斯25分、6助攻與3抄截的優異表現，最後以110比98擊退鵜鶘，卻因拓荒者今天也擊敗金塊，湖人確定跌到西區第7，將跟西區第8勇士打附加賽。

上半場一路領先的湖人，或許看到另外一邊的金塊與拓荒者之戰，金塊已經明顯不想贏了，也讓湖人士氣受到影響，來到第3節，竟然遭到只派蝦兵蟹將上場的鵜鶘追上，甚至超前了比數，不過就算看來要去打附加賽了，湖人仍不想輸球。

湖人接著靠著安東尼戴維斯、庫茲馬、德拉蒙等人火力回穩，打完上半場，湖人重新取得91比76穩定領先，但到末節，詹姆斯雖續留場上，卻因上籃時不小心摔倒，看似再次扭到右腳踝舊傷，只能提前退場休息，幸好湖人仍把勝利留下。

儘管湖人本季最終拿到跟拓荒者一樣的42勝30敗戰績，卻因雙方本季對戰，拓荒者取得2勝1敗上風，也讓拓荒者驚險搶走無須打附加賽的西區第6種子位置，落居西區第7的湖人，將在20日在洛杉磯史坦普中心跟西區第8勇士對決。

湖人今天除了詹姆斯如願完成連續17季平均得分都破25大官紀錄，安東尼戴維斯也拿14分、5籃板，德拉蒙13分、13籃板，薛洛德12分，波普10分；鵜鶘以中鋒赫南戈梅茲19分、13籃板表現最佳，馬歇爾也有18分，亞歷山大沃克13分。

(中時 )