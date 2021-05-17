新冠肺炎疫情延燒，台中市府15日公告全市夜市暫停營業至6月8日。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府針對全市商圈店家，持續要求做好防疫措施。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

新冠肺炎疫情延燒，台中市府15日公告全市夜市暫停營業至6月8日，目前統計全市計有31處夜市、約4000攤，經發局長張峯源率隊，兵分多路至大里足跡點視察停業情形，並至逢甲觀光夜市等8處夜市查核，忠孝路觀光夜市、北屯區昌平夜市有少數攤商營業，立即開出違規勸導單，宣導不得營業，屆期未改善者，將按次處罰，最高開罰1萬5000元。

昨晚8處夜市查核結果，「西屯區逢甲觀光夜市」、「北屯區太原觀光夜市」、「南區大慶夜市」、「太平區建興夜市」、「豐原葫蘆墩夜市」、「外埔區外埔夜市」等6處均配合市府防疫措施，無出攤營業；「南區忠孝路觀光夜市」及「北屯區昌平夜市」等2處仍有少數攤商營業，經發局均已開出違規勸導單，後續將積極查核改善情形。

經發局指出，列管的道路型夜市，包括中華路夜市、忠孝路夜市，因部分攤商是店面外推至道路營業，如改為純粹在自家店面營業，並按一般餐飲業防疫規定則維持營業；其餘業者須按公告停止營業。

另屬於占用道路的違規攤販，會移請警察局依違反《道路交通管理處罰條例》查處。

張峯源指出，防疫警戒全面提升，全市夜市6月8日前暫停營業，經發局每日均會排班至各夜市加強宣導，如有營業者，將開立勸導單，如違反公告且拒絕改善者，將移請衛生局依傳染病防治法第70條第1項第3款規定，處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，屆期未改善者，將按次處罰。

針對全市商圈店家，市府持續要求做好防疫措施，內用必須落實「實聯制、社交距離、手部及環境清消」等防疫規範才可營業，未能落實則須停業，且禁止路上邊走邊吃；其中，東海商圈防疫優先，店家一律禁止內用，只限實名實聯制外帶、外送。

此外，其他非屬夜市區域攤販，如可落實「實聯制、社交距離、手部及環境清消」等防疫規範才可營業，未能落實則須停業，違規營業經勸導不聽，將依法開罰3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

(中時 )