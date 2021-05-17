除了期待春季發表會的新品在台上市，近期還有什麼蘋果（Apple）相關新消息值得期待？根據近期爆料還有科技網站在Apple Music Android Beta版程式碼發現的線索，傳出蘋果有可能在5月18日推出HiFi Apple Music全新服務，且傳聞中的第三代AirPods也有望同日亮相。

YouTuber Luke Miani日前爆料指出，他認為蘋果有可能在5月18日推出全新AirPods（意指第三代AirPods）。此番發言引起網友好奇，不過他也逗趣表示，無意賭上自己的眉毛（調侃先前爆料失準的 Jon Prosser @jon_prosser）。根據先前曝光過的諜照，第三代AirPods可能造型上跟AirPods Pro相近，但是沒有耳塞設計。音質表現應該跟第二代AirPods相近，定位應該是與AirPods Pro有別。

Me: I think airpods are coming May 18@iupdate: can I write a story on this



Me: yes



Internet: pic.twitter.com/zembS8IiHj — Luke Miani (@LukeMiani) May 15, 2021

To be further clear, this is an interesting test but I am by no means betting my eyebrows on it lol. We shall see what happens. I'm not planning on becoming a leaker lmao https://t.co/bIbAGf5yIN — Luke Miani (@LukeMiani) May 14, 2021

除了第三代AirPods新品傳聞之外，《9to5google》透過挖掘Apple Music 3.6.0 Beta的程式碼發現，當中出現了將提供Lossless、High-Res Lossless音質的字樣。而串流無損音質音樂，將會消耗更多的網路流量。舉例來說，一首3分鐘的歌在high efficiency等級只需要1.5MB，但是以24-bit/48 kHz無損音質（Lossless）串流就需要36MB，以 24-bit/192 kHz（High-Res Lossless）音質串流則需要145MB。

此外，該網站的姊妹站《9to5mac》也發現，在Apple Music的iOS版中，曾出現Dolby Atmos杜比全景聲以及Dolby Audio杜比音效的字樣，但是這些在Android版本中都沒有出現，僅有無損音質（Lossless）的說明。代表在iOS以及Android平台的Apple Music服務中，很可能有不同等級的服務內容。也就是說，根據當前所發現的相關程式碼證據，Android版本HiFi Apple Music，預計會提供Lossless、High-Res Lossless兩種音質；而iOS版還可能額外加上對於杜比全景聲以及杜比音效的支援，不過也可能因為耳機限制，僅有使用特定耳機款式的時候，才可體驗。

有趣的是，傳聞蘋果將推出HiFi Apple Music 的時間點是5月18日，正巧是今年Google I/O線上開發者大會的首日。若是選擇在這一天發表全新服務，蘋果跟Google在新聞版面上較勁的意味將更為濃厚。

此外，蘋果也在Apple Music首頁上推出了「Get ready - music is about to change forever.」（準備就位，迎接全新音樂體驗）的廣告。點入則可看見持續自轉的Apple Mucic Logo，並沒有加入任何音效或是說明。這是否是蘋果自行預告HiFi Apple Music的預吿，再不多久就將揭曉！

(科技)