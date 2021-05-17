【旅奇傳媒/編輯部報導】林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處（林鐵及文資處）首支形象影片《林鐵之心》，勇奪第3屆英國倫敦世界電影節（World London Film Festival，簡稱WLFF）短片類金選獎、第6屆美國繆思創意獎（Muse Creative Awards）影像-紀錄片類金獎及第54屆美國休士頓國際影展（WorldFest-Houston International Film Festival）短片-紀錄片類金獎，成績亮眼，揚名海外。

▲2021謬思創意獎金獎標章。 圖：阿里山林鐵及文資處╱提供

林鐵人精神 國際肯定

三座獎項皆為國際矚目之知名影展，倫敦世界電影節收錄各種類型的短片與劇情片，獎項旨在評選出具有角色鮮明、感動人心與激發情感的精彩故事，《林鐵之心》獲得短片類金選獎，得獎訊息將在WLFF官網上保留一年，讓世界看到林鐵人的故事；美國繆思創意獎，以嚴格的評審體系與評判標準著稱，是眾多藝術創作者爭相角逐的獎項，《林鐵之心》通過23個國家44位專業評審的篩選，與4,000件作品角逐競爭，獲得紀錄片類金獎；美國休士頓國際影展，為美國最具歷史規模的獨立影展之ㄧ，與舊金山、紐約並列美國三大獨立影展，《林鐵之心》由4,500多部參賽影片中脫穎而出，獲得短片-紀錄片類金獎，實屬不易。

▲安全第一，守護林鐵是工務人員的使命。 圖：阿里山林鐵及文資處╱提供

職人匠心 「手」護林鐵

林鐵從1912年通車迄今，沿線豐富的自然景觀與鐵道技術令人津津樂道，但焦點卻鮮少著眼於林鐵背後的守護者，2020年特別以「安全第一、文資保存、促進觀光發展、邁向下個百年林鐵」為主軸，拍攝首支形象影片，透過運務、工務、機務等林鐵人視角及空間變換的一日敘事軸線，捕捉具渲染力的畫面，凝結出豐富的情感；場景從工作日常到沿線景觀，帶觀眾一窺阿里山林鐵完整且真實的樣貌。

《林鐵之心》在2020年林鐵及文資處成立二周年於FB粉絲專頁首播，3天觀影人數就突破17.5萬人次，迴響熱烈。本次獲得多項國際知名影展肯定，顯見林鐵人的堅毅與溫暖，已然跨越國際、觸動人心。

▲機務人員駕車養護一把罩。 圖：阿里山林鐵及文資處╱提供

創意手法 勾勒林鐵文化底蘊

《林鐵之心》用「從時間和空間看見立體的林鐵」的創意概念，大膽捨棄過往既有印象，揉合周邊環境的顏色與聲音，將被視為理所當然的細節捕捉入鏡，不僅打進歷史悠久、傳統媒體的休士頓影展評審的心，也獲得主打新媒體線上串流的英國倫敦世界電影節的青睞，足見《林鐵之心》從腳本設計到影像風格，極具國際水準。 林鐵及文資處希望讓海內外觀眾與阿里山林鐵建立情感連結，在搭乘火車體驗百年文化資產魅力的同時，也能感受到林鐵人的認真及用心，吸引更多人以不同加入「林鐵守護者」聯盟，讓阿里山林業鐵路成為臺灣在國際的文化外交名片。

▲安全第一，守護林鐵是工務人員的使命。 圖：阿里山林鐵及文資處╱提供

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(中時新聞網)