【旅奇傳媒/編輯部整理】每年的5月至7月是獨角仙的繁殖期，現在是最能看到獨角仙蹤跡的最好時機。獨角仙號稱臺灣第二大甲蟲，僅次於長臂金龜，每年僅繁殖一次，成蟲通常在每年6-8月出現，由於屬於趨光性昆蟲，多在夜間較能看得到牠門的蹤跡。

尖山埤江南渡假村的復育棲地內，每年都有爆量的獨角仙成蟲及各種昆蟲出現。為了讓成長都市的兒童有機會接觸與瞭解獨角仙的機會，尖山埤江南渡假村特別於110年5月28日至7月4日(含端午連假)舉辦「獨角仙探險趣」活動，讓喜歡觀察昆蟲的大小朋友們，可以零距離的認識獨角仙生態。

▲每年的5月至7月是獨角仙的繁殖期。 圖：尖山埤江南渡假村╱提供

每年舉辦的「獨角仙探險趣」體驗活動廣受親子喜愛，每次都吸引數百位親子參與，內容包含認識獨角仙卵期、幼蟲期、蛹期、成蟲期，還有園區生態導覽及獨角仙棲地體驗等戶外活動，每場時間約2小時，其餘時間可自由活動，讓參與課程的大小朋友，可以充分瞭解獨角仙的一生。

▲「獨角仙探險趣」體驗活動廣受親子喜愛。 圖：尖山埤江南渡假村╱提供

體驗活動4人即可成行，報名費用原價每人500元(含教學、保險費)，於3日前線上預約報名，優惠價每人350元、房客每人250元(不分平假日，含入園門票)。報名成功即贈送尖山埤探索地圖，還可現場抽獨角仙模型等多項好禮。此外，活動期間加購小家庭烤肉組（烤肉食材5份）享優惠價1,000元，當日完成活動可享園內用餐免收服務費優惠。

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(中時新聞網)