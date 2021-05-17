日本身陷第4波新冠疫情。

日本目前身陷第4波新冠疫情，疫情三度反撲壓不住，當地疫苗接種進度落後，民間有關「新冠病毒是假的」、「疫苗會害人」等陰謀論四起，專家指出，疫情已經延燒1年多，許多日本人已經累了，這種時候更容易相信錯誤資訊，導致疫情更難控制、出現極端危險的狀況。

歐美國家紛紛鬆綁防疫措施的同時，亞洲多國正面臨疫情反撲，日本目前正身陷第4波疫情，共同社報導，日本15日新增逾6,426人確診、94人死亡，連續5日新增病例超過6,000例，根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，日本至今已有68.5萬人染疫、逾1.1萬人喪命。

共同社指出，日本全國近半數、約22個都道府縣近一周新增感染人數達到第四階段的「疫情爆發式擴大」，「第四波疫情勢頭不減」，其中近一周每10萬人新增感染人數指標，大阪達69.9人最為嚴重，第四階段的標準則為25人。

疫情嚴峻之餘，日本的新冠疫苗施打進度卻相當緩慢，根據英國牛津大學的調查結果，截至14日，全球疫苗接種次數為14億次，日本只有56萬次，國民至少接種一次的比例約為3%，不及全球的9%，在全球排名中位居110名，日本以外的七大工業國集團（G7）國家，至少接種一劑的比例為25%，同時也在經濟合作暨發展組織（OECD）37個發達國家中敬陪末座，共同社只出，和日本處於同一水平的有緬甸、迦納等。

《讀賣新聞》指出，日本防疫也深陷陰謀論所苦，這些陰謀論將會阻礙疫苗施打及疫情控制。推特（Twitter）、YouTube上出現許多陰謀論的貼文及影片，這些貼文包含「新冠是假的」、「有人計劃用疫苗控制人類」等錯誤訊息，吸引成千上萬網友觀看。

也有人直接號召上街，他們手持「新冠是謊言」、「一起脫掉口罩吧」、「新冠病毒只不過是感冒」、「施打疫苗是為了在人體內植入晶片」等標語，一名30多歲女子帶著小學5年級的兒子參與這類抗爭活動，她聽說施打疫苗5年內會死，目的是為了降低全球人口，因此她也這樣灌輸自己的兒子。

千葉大學醫院醫生谷口俊文和一群醫師架設網站、散播正確疫情資訊，他說團隊反而收到許多民眾批評，要他們不要再欺騙大眾，他指出，許多民眾已經對疫情感到厭倦，可能會受這些錯誤資訊吸引，如果這些假訊息進一步傳播，將會阻礙疫情控制，「造成極端危險的狀況。」

(中時新聞網)