國內新冠肺炎疫情急遽升溫，雙北地區警戒標準至28日升至第三級，去年以來營運尚未完全恢復的觀光類股，短期營運再受衝擊，類股指數今（17）日開低重挫7.47％至86.47點，創去年11月初以來半年低點，早盤維持逾6％跌幅，在盤面類股中表現偏弱。

其中，連鎖餐飲股美食-KY(2723)、王品(2727)、瓦城(2729)、御頂(3522)，飯店業者夏都(2722)、力麗店(5364)，連鎖健身中心業者柏文(8462)、旅遊業者易飛網(2734)、大略-KY(4804)及劍湖山(5701)等個股，盤中均一度觸及跌停，僅興櫃交易的美麗信(2730)及維格(2733)逆勢小漲。

觀光股去年初遭逢疫情爆發衝擊，成為「海嘯第一排」重創產業，邊境管制致使旅遊業者迄今營運續處低檔，原以國際旅客為主力的飯店業住房業務仍艱辛，餐飲業則以3～5月營運受創最重，隨著國內疫情趨緩、國旅內需消費升溫，餐飲業營運自下半年起顯著回升。

今年以來餐飲業及飯店餐飲業務營運狀況良好，月初雖爆發華航諾富特群聚事件，母親節檔期營運仍未受太大影響。不過，隨著不明感染源本土病例爆發，中央流行疫情指揮中心11日將疫情警戒標準提升至第二級，15日進一步將雙北警戒標準調升至第三級。

按警戒標準規定，第二級原則上停辦室外500人以上，室內100人以上集會活動，第三級須停止室內5人以上、室外10人以上之家庭聚會和社交聚會，餐飲場所應遵守用餐實聯制、社交距離、隔板等防疫措施，無法落實則採外帶。

由於社區感染狀況擴大，政府呼籲停止不必要聚會、減少外出，民眾恐慌心理再起影響外出用餐需求，疫情升溫短期對飯店餐廳及餐飲業者營運勢必造成衝擊。而原僅能仰賴國旅支撐的旅遊業者，短期亦面臨需求全面停擺的「暫停」困境。

不過，相較於去年，各大飯店及餐飲業者均已備妥因應策略，除強化既有防疫措施外，並再度祭出外帶相關優惠。而台北喜來登、寒舍艾美等飯店業者宣布暫停部分餐廳營運，推出外賣便當因應，饗賓餐旅集團雙北及桃園所有品牌門市暫停內用服務，僅提供外帶外送服務。

法人認為，本土疫情升溫短期再度衝擊營運，短期內營運表現勢必下滑，考驗各業者的現金流周轉及口袋深度。不過，餐飲及飯店業者歷經去年經驗，已有提供外送外帶餐飲經驗，並推出冷凍及常溫即時商品布局，若疫情能盡快獲得控制，則受衝擊時間及程度有望縮短。

(時報資訊)