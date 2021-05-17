韓國最大的兩家面板製造商三星（Samsung Display）與 LG顯示（LG Display）17日不約而同地預告，將在本周舉行的全球先進面板展覽會上，公布自己最新產品與技術。

全球最大的行動顯示面板製造商三星顯示表示，在這個2021面板周活動上，將展覽可折疊多次的7.2英寸顯示器。使用者將此面板折疊兩次後，可以當成智慧型手機使用。想要看更大一點的螢幕時，完全攤開就會變成平板電腦。

外界傳言，這種可以多次折疊的OLED（有機發光二極體）S型面板，將被三星電子使用在未來可折疊智慧型手機上。

據悉，三星還將展示一種比例大小為4：3的17英寸可折疊面板。本著帶小看大的原創概念，就是折起來後大概是平板電腦般尺寸，而全部展開時，螢幕又變成像是一台桌上型電腦大小。

三星顯示還會呈現螢幕下鏡頭（UPC）技術，就是把前置鏡頭隱藏在螢幕下方，揮別蘋果一直被外界所詬病的手機瀏海部分。

至於全球最大OLED面板製造商LG 顯示則表示，將推出一種已增強發光效率的83英寸OLED電視面板。 同時，LG也將展示在不需要揚聲器下，即可發出聲音與可以振動的48英寸可彎曲，一種具有電影院級音效的OLED顯示器。

此外，LG也會陳列其它先進OLED產品，包括可捲起來與透明面板，以及車用塑膠OLED顯示器產品。

(時報資訊)