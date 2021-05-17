據了解美國東岸地區，汽油短缺的問題已逐漸緩解，有超過1000家加油站已獲得汽油供應，令正值夏季駕車高峰期，民眾汽油需求無虞；而以色列和哈馬斯的武裝衝突，暫無停止的跡象，分析師則認為，只要這場衝突不蔓延到該地區的產油國，對石油市場的影響將是有限的；周一(5/17)截至台北時間上午11點20分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-6月輕質原油期貨上漲0.30美元，報每桶65.67美美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨上漲0.31美元，報每桶69.02美元。(商品行情網)

(時報資訊)