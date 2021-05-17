對於台灣疫情爆發，卻不肯做普篩，宅神朱學恒表示，台灣到現在還在擔心偽陰偽陽，去全世界查查看，有多少國家在扯偽陰偽陽？這是一種荒謬反智的說法。

朱學恒17日在《POP撞新聞》表示，台灣已經有時間可以超前部署了，怎還會病床不足？令人失望。這世界沒有不能檢討的人，又不是帝制。現在民進黨要你自主戒嚴、內心戒嚴，戒嚴真有用疫情怎散布這麼快？過去國民黨戒嚴有用嗎？有用怎會跑出一個民進黨？

另外，有媒體轉述日媒說台灣人好自律，台灣好棒棒，朱學恒指出，查遍日文媒體，根本沒有一家日文媒體這麼報導，又是大內宣。

朱學恒批，現在是口號治國，「看好了全世界，台灣只示範一遍，拚兩週解除三級警戒」，蝦喊義和團口號，扶清滅洋刀槍不入，結果一顆子彈就打穿。

另外還有人同情陳時中頭髮變白，朱學恒說，陳時中去年拍雜誌封面頭髮就已經全白，現在根本是回到帝制的落後原始時代。

朱學恒痛批，去年彰化去年彰化做普篩，結果被抄家滅族，現在要料敵機先，反而說不知道敵人在哪裡，還在擔心偽陰偽陽？

他強調，去全世界查查看，有多少國家在扯偽陰偽陽？如果擔心偽陰偽陽的話，就再檢驗一次，多檢驗幾次。難道全世界檢驗只有台灣最貴嗎？

朱學恒痛批，偽陰偽陽是一種荒謬反智的說法，全世界哪幾個國家認為不可以大量篩檢？只有台灣，不大量篩檢原因就是指揮中心說的。

(中時新聞網)