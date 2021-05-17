司法院因應雙北提升疫情警戒至第3級，宣布雙北市轄區法院原則上暫緩開庭，但有不少律師向全國律師聯合會陳情，指有部分法院「正常開庭，但要雙北律師不必到庭」，拒絕彈性調整庭期，影響當事人及律師權益甚鉅，並擔心造成防疫破口，17日發出緊急聲明，籲請司法院、法務部正視此事。

全律會說，中央疫情指揮中心15日宣布提升台北市、新北市疫情警戒至第3級。司法院隨即發布新聞稿，宣布雙北市轄區法院原則暫緩開庭之相關防疫措施，並回應全聯會建言，將事務所設於台北、新北之律師或住居北市、新北市的當事人或其他訴訟關係人，除有時效性、急迫性、必要性案件外，應秉持防疫優先原則，彈性調整庭期，全律會予以高度肯定。

但全律會接獲不少律師陳情，指部分法院以案件「正常開庭，但請雙北律師毋庸到庭」，拒絕彈性調整庭期，此舉恐將使當事人被迫更換承辦律師或改變原承辦律師間分工；或使被告依法原享有由至多三位辯護人獨立行使職權，造成其辯護之正當權利遭剝奪。

另有律師陳情，指部分法院對於涉及刑事一般審理程序，擬進行傳訊證人交互詰問程序，以庭期均有急迫性為由，拒絕彈性調整庭期。

全聯會認為，這可能是零星法院個別法官的處置，但已牽涉事務所設籍於台北市、新北市律師之執業限制，以及當事人自由選任律師之合法、正當權益，而且雙北律師若因防疫未能到庭，而致案件辯論終結，恐導致該次庭期因程序瑕疵而牽涉無效、上訴撤銷或廢棄情事；如未能辯結需另訂庭期，亦虛耗法院及當事人訴訟成本，並增加不必要疫情風險。

因此全律會17日發出緊急聲明，建請司法院、法務部正視，並勸請各地方法院、檢察署避免此一情事發生，才能在疫情期間，完整確保當事人權益。

(中時 )