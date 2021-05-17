日本央行周一公布4月企業物價指數（CGPI）年增3.6％，創六年半來最大年增幅度，高於市場預估的年增3.1％，跟3月的年增1.2％相較是呈現急速上升，讓人擔心能源與大宗商品等價格持續攀升，正不斷打擊日本企業的利潤。

4月CGPI上升主要由能源與大宗商品價格走高所帶動，其中石油產品價格年增39.3％，包括鎳和銅等非鐵金屬價格也大漲35.2％。

在CGPI計算的744個項目裡，4月份有339個項目價格上漲，較去年同期有289個項目價格上漲相比，明顯看到愈來愈多原料與大宗商品價格在走高。

日本央行表示CGPI在4月大幅上升，主要是全球需求穩健而推升大宗商品價格。但國內消費市場對物價變動的反應敏感，因此今年來的內部需求僅溫和成長。

在物價上漲同時，日本新冠疫情持續惡化，正衝擊其內部消費需求，專家擔心企業難以把高漲的成本轉嫁給消費者，從而無法協助日本央行達成其2％通膨率目標。

專家認為日本4月CGPI急速上升，雖然某程度上跟去年同期受新冠疫情打擊，導致比較基期偏低有關，但像美國房市需求愈來愈強，導致包括木材等與營建相關的原料價格大漲效應正擴散至全球，是推升日本物價的重要因素之一。

(工商 )