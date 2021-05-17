媒體人周玉蔻昨日於疫情中心發布消息前，逕自在個人臉書發文暗示當日新增207例確診，外界關注如此是否該開罰，對此，有粉專在社群平台發起投票活動，高達91%的受訪者認為，政府應該開罰周玉蔻，以召公信。

周玉蔻昨（16日）中午時分在臉書貼文明確指出一個207數字，並說「還好不是幾何式成長！好家在！繼續防疫！」此文一出，引發外界熱議，許多網友也在此po文底下留言表示，不贊同周玉蔻搶先指揮中心記者會前散布不明來源，遭周玉蔻反嗆回應。

針對周玉蔻搶先爆料確診人數，衛福部長陳時中第一時間竟反問「講這數目有違法嗎？」僅表示要請法治研議一下，對於陳時中回應，網友譏諷，「顏色對了什麼都對了」。

對此，粉專「不禮貌鄉民團」今（17日）在臉書發起投票活動，詢問「媒體人周玉蔻昨天在疫情指揮中心新聞發布之前，搶先公布台灣當日染疫人數，你認為政府是否應該開罰 」？截至今日中午為止，已有3161位網友投票，認為「應該開罰，已召公信」的高達91%，而認為「沒有惡意，可以不罰」僅為9%，投票時間將於18日停止。

圖片摘自不禮貌鄉民團臉書。（圖片摘自不禮貌鄉民團臉書）

大批網友在其po文底下留言表示，「我覺得這種行為很不妥當」、「如果不罰，那是不是其他記者也可以鑽漏洞隨便公布疫情相關事情」、「覺得指揮中心裝死的機率比較高」、「開罰啊！她又不是指揮中心」、「如果這都不罰，那陳時中就包一包，以後給周玉蔻開防疫記者會了啦」、「因為陳時中之前說過，不論真假都不行」、「現在是蔻蒄姐在當防疫中心指揮官嗎」、「法律是左邊，但是自己人是右邊」。

(中時新聞網)