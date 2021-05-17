JLab 2020年在美國取得100美元以下，平價真無線藍牙耳機銷售冠軍後，在2021年推出平價耳罩式藍牙耳機，企圖搶占耳罩耳機市場。目前使用耳罩式耳機多為講求音質的高單價耳機，但隨著疫情及無線耳機的演變，越來越多在家工作、上課的消費者，會選擇平價功能多樣化的耳罩耳機。這次 JLab 推出 Studio Pro 耳罩式耳機，無線版僅1480元，有線版為1080元，主打平價市場，也讓消費者可輕鬆入手。

【Studio Pro－規格及特色】

Studio Pro的耳罩經過符合人體工學的Form-Fit機能設計，所以並不是傳統的圓形，而是類似耳朵形狀。在配戴的時候發現，這樣的設計更能完整的包覆耳朵，達到良好的隔音效果。耳罩襯墊的材質為記憶海綿，質地柔軟，戴起來舒適。

Studio Pro的耳罩經過符合人體工學的Form-Fit機能設計，不是傳統的圓形，而是類似耳朵形狀。（圖／耳機人提供）

具有伸縮設計，能根據自己的頭型去做調整。此外，耳罩也可以折疊起來，方便收納或放入包包。

【連線與延遲】

使用藍牙5.0技術，在測試中並無遇到任何連線的問題，使用起來很順暢。和大多數我們測試過的藍牙耳機一樣，只要在連線範圍內，不論走到隔壁房間還是下樓，都還是能保持穩定的連線。

【續航力】

JLab Studio Pro能夠連續播放音樂長達50小時以上，因此很適合在長途旅行時使用。如果充完電沒有使用，則可以待機長達400小時，可說是非常持久。使用Type-C充電規格，支援快速充電，充電10分鐘即有1小時的播放時間。總而言之，使用JLab Studio Pro完全不用擔心電量，一來其非常持久，二來充電速度很快。

JLab Studio Pro完全不用擔心電量，一來其非常持久，二來充電速度很快。（圖／耳機人提供）

【通話品質】

測試時，對方表示聲音大部分時候都滿清晰，只是當背景聲音較大的時候，對方還會聽到背景的聲音，所以JLab Studio Pro比較適合在安靜的室內。

【聲音表現】

關於音質的部分，JLab Studio Pro 的Bass聲音渾厚，能夠清楚地聽到，且不會掩蓋中、高音。不過，重低音不算很強勁，但還是感覺得到一點力道。細節部分的呈現，可以清楚地聽到三頻聲音，但弦樂器的尾音聽起來有點模糊，因此，在細節表現算是一般的程度。整體來說，以一千左右的價位來說，音質算是很不錯的了。

JLab Studio Pro配戴舒適，基本該有的功能都有，且售價僅1480元。（圖／耳機人提供）

【心得總評】

JLab Studio Pro這款頭戴式藍牙耳機最大的特色就是在於耳罩的特殊設計，體積不大又能完整地包覆耳朵，舒適度、隔音效果和收納便攜性都很不錯。此外，在耳機上能夠直接執行所有使用耳機會用到的指令，不需要再拿出手機。雖然聲音不是頂尖，但對於音質沒有特別要求的使用者來說，這樣的聲音表現算是不錯的。整體而言，JLab Studio Pro配戴舒適，儘管沒有花俏的功能，但基本該有的功能都有，且售價僅1480元，如果想要一副便宜又好用的耳罩式藍牙耳機，這是個值得考慮的選項。

(科技)