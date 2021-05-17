由於台灣疫情升溫，各產險防疫保單再度出現投保熱潮，國泰產險各營業單位從17日已採取發號碼牌「分段」臨櫃銷售方式以避免民眾的排隊和群聚，而各產險公司正評估風險胃納情況。

國泰產險表示，從17日起國泰產險各營業單位將以發放號碼牌方式分段辦理該公司防單保單臨櫃投保案件。面對新冠肺炎疫情的威脅，國內疫情持續再擴大，考量民眾也需要透過保險強化自身保障，雖然決定自即日起調整防疫保單「心疫滿分」臨櫃辦理方式，但民眾還是可以透過國泰人壽業務員購買防疫保單。

至於何時考思停售防疫保單，國泰產險表示，該公司會持續「密切觀察，滾動式調整」。

旺旺保險也表示，客服中心17日接到相當多電詢問防疫保單，近期銷售相當多的防疫保單，尚無法統計收單件數，現今還持續銷售中，內部有設定公司可承受風險值，一旦達標後才會再考量是否停售。

泰安產險表示，至於是否停售防疫保單，除了會依公司相關風險胃納量外，另也會依國內疫情確診人數與擴散性決定，若升為四級，就會進行停售，即使確認停售，該公司還是會保留一天工作天的時間以彈性因應。

(工商 )