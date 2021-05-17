疫情嚴峻，台股盤中重挫大跌逾500點失守半年線！儘管上周五台股擺脫本土新冠肺炎疫情衝擊跌深反彈，上周六及上周日本土確診病例頻創新高，雙北升至3級警戒，讓今天台股一開盤就跳空重挫，早盤一度大跌逾550點，下探15250點，不過隨後跌深搶反彈的買盤進場，加上政府信心喊話，聯發科(2454)、大立光(3008)、台積電(2330)等電子權值股隱約見到政府護盤之手，聯發科及大立光股價一度翻紅，帶領指數止跌回穩攀升到15700點。

不過雙北市長在10點半宣布學校全面停課，再度引爆賣壓，台股指數急轉直下，之前獲市場追捧籌碼凌亂的航運、鋼鐵、電纜、原物料股都因短線急跌融資斷頭賣壓湧現跌勢難止，第一銅(2009)、官田鋼(2017)、晶豪科(3006)、中鴻(2014)等過過去的強勢股盤中均被打至跌停板，就連已連跌幾支跌停的長榮(2603)及陽明(2609)盤中股價跌幅都近8%，至今尚無止跌跡象，盤中以生技股表現較佳，國光生(4142)及台康生技(6589)盤中股價漲停，以及受惠於疫情的富邦媒(8454)及網家(8044)，在賣壓持續摜壓下，截至11點35分為止，加權股價指數約15394.33點，下跌432.76點，成交量約3254.83億元，OTC指數為181.87點，下跌5.18點，成交量約547.61億元。

今天盤中上市各類股以百貨類股表現最佳，上漲0.91%，其次是油電氣類股及生醫類股，分別下跌0.56%及0.6%，表現較差者為玻璃類股、鋼鐵類股及橡膠類股，其中玻璃類股下跌9.6%，鋼鐵類股下跌8.16%，橡膠類股下跌7.85%；上櫃部分，表現最佳為遊戲類股，上漲8.9%，表現最差為鋼鐵類股，下跌7.2%。

就技術面來看，上周台股在本土新冠肺炎疫情大爆發，確診案例激增影響，指數大幅拉回，終場加權股價指數以15827.09點作收，累計一周下跌1457.91點，跌幅約8.43%，周K連2黑，日均量為6127億元，櫃買指數也同步修正，OTC收盤指數為187.05點，累計一周下跌17.34點，跌幅約8.48%，周K亦是連二黑，日均量約830.43億元；今天台股在週六及週日確診病例激增影響，指數跳空開低，盤中一度大跌562.15點，失守15300點；雖然上周台股連續3日守住半年線，但今天指數再受疫情波及失守半年線，且上檔16000點附近賣壓相當沈重，雖然台股歷經上周單日一度重挫1418點已宣洩部分恐慌性賣壓，在疫情高峰何時出現仍是未定之數下，台股短線震盪難免，預估本週指數區間在15100點至16000點。

分析師表示，台灣疫情大爆發，造成指數連續重挫，上周台股加權指數合計下跌1457點，直接摜破萬六關卡，儘管5月11日到5月13日融資大減335.93億元，紊亂融資籌碼逐漸遭到清理，且觀察印度疫情嚴峻，波段高低點跌幅僅7.7%，而台股跌幅卻高達13.66%，或有對疫情反應過度，但下跌過程中連續爆量下殺，成交量沒有萎縮，尚未出現落底回穩的訊號。

由於目前台灣疫情擴散、雙北防疫升至三級警戒，打亂企業營運節奏。加上融資斷頭、違約交割事件頻傳，面臨諸多不確定因素襲擊，除非政府啟動國安基金護盤機制，否則短期台股將面臨劇烈調整，此時宜保持耐心，建議謹慎選股不摸底，保守操作，等待疫情高峰過去後再逢低佈局；長線而言，全球股市處於資金行情與景氣行情的交接期，展望樂觀。

在台股震盪難免下，長線投資人可佈局長期成長趨勢未變且股價已明顯修正的電子權值股，貨櫃及鋼鐵等因高檔套牢者眾，且籌碼混亂，短線不宜搶進，若手中有套牢者宜逢反彈減碼。

欣陸(3703)由大陸工程以換股方式成立並掛牌上市，旗下有三大事業體：大陸工程、大陸建設與欣達環工，三大事業體佔獲利比重分別為：19%、58%與23%；三大事業體營運動能強勁，未來三年EPS穩定，配息1.4元，現金殖利率5.67%；台積電(2330)2019年到2021年大舉擴增的產能將為2023年起的HPC趨勢備好柴火，看好3奈米將成為繼5/7奈米後另一長期且廣受客戶應用的先進製程，預估2022年營收1.84兆(年成長17.5%)，每股盈餘27.64元，均是可逢低佈局標的。

(時報資訊)